Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4401/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/79 geht es um eine ganz besondere Konstellation bei Do&Co, News zu Frequentis, voestalpine, Zumtobel, Uniqa und Research dazupassend spannend zu Do&Co und auch OMV . Im Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Agrana, Hannover Rück und Münchener Rück ausgeschieden. Und dann hab ich noch ein Buch, das zeigt, wie falsch Analysen sein können bzgl unseren neuen 10-minütigen Trailer für audio-cd.at, der alle Kanäle kurz vorstellt. ATX ...

