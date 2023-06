Die A1 Telekom Austria-Tochter A1 Serbia hat einen Teil der Infrastruktur des serbischen Providers Conexio übernommen. Die insgesamt rund 850 Kilometer der erworbenen Rohrleitungen schließen laut Unternehmen die Lücke zwischen den A1 Märkten Kroatien und Bulgarien und bieten zudem Verbindungen nach Ungarn und Nordmazedonien. Nach Abschluss der Transaktion wird die A1 Group in der Lage sein, Glasfaser in Rohrleitungen zu verlegen und die bestehende Netzinfrastrukturlücke zu schließen. Einzelheiten über die Transaktion werden nicht veröffentlicht. "Mit diesem Asset Deal können wir unsere Wachstumsstrategie erfolgreich fortsetzen. A1 Serbien positioniert sich als ernstzunehmender Player in der Region und bietet eine starke Unterstützung ...

