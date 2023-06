Experten bejubeln InQubeta (QUBE) und Arbitrum (ARB) als Wegbereiter in der Kryptobranche

InQubeta (QUBE)

InQubeta (QUBE)

Die Welt der Kryptowährungen ist in heller Aufregung, denn es gibt zwei bahnbrechende Projekte,und Arbitrum (ARB), werden als Wegbereiter in der Branche anerkannt. InQubeta revolutioniert den KI-Sektor und bietet Privatpersonen eine Plattform, um in die Zukunft der KI-Technologie zu investieren.Mit seinen einzigartigen Funktionen und seinem zukunftsweisenden Ansatz bietet InQubeta eine verlockende Gelegenheit für Investoren, die die nächste Generation von Tech-Innovationen mitgestalten wollen. In der Zwischenzeit geht Arbitrum die Skalierbarkeits- und Kostenprobleme des Ethereum-Netzwerks mit seiner einzigartigen Layer-2-Skalierungslösung an...verbessert die KI-Branche mit seiner innovativen Plattform, die es Einzelpersonen ermöglicht, in die Zukunft der KI-Technologie zu investieren, dramatisch. Mit seinen einzigartigen Funktionen und seinem zukunftsweisenden Ansatz bietet InQubeta eine aufregende Gelegenheit für Investoren, die die nächste Generation der Technologie unterstützen und gestalten wollen.Als weltweit erste Krypto-Crowdfunding-Plattform bietet InQubeta eine sichere und benutzerfreundliche Möglichkeit, in KI-Startups zu investieren. Mit dem nativen Token $QUBE können sich Investoren an Teilinvestitionen beteiligen und so ein Stück des Geschehens in einigen der vielversprechendsten KI-Startups weltweit besitzen.Das Herzstück von InQubetas Plattform ist die Governance auf hohem Niveau. Der QUBE-Token fungiert als Governance-Token, der den Inhabern die Möglichkeit gibt, sich aktiv an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Mit der Möglichkeit, verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Betrieb und der künftigen Ausrichtung der Plattform vorzuschlagen, zu diskutieren und abzustimmen, können Token-Inhaber die Zukunft der Plattform mitgestalten und zum Erfolg von KI-Technologie-Startups beitragen.Es gibt auch einen NFT-Marktplatz, der von InQubeta angeboten wird und der eine wichtige Rolle dabei spielt, KI-Startups die Möglichkeit zu geben, Geldmittel zu beschaffen und sich mit ihrer Community zu engagieren. Durch die Prägung von Investitionsmöglichkeiten in NFTs werden diese Projekte für QUBE-Token-Inhaber zugänglich, die je nach ihrem Budget investieren können. Diese Fraktionsfunktion gewährleistet die Inklusivität und ermöglicht es Investoren aller finanziellen Möglichkeiten, Teil der KI-Bewegung zu sein.Ein weiterer spannender Aspekt der InQubeta-Plattform ist das Staking. Durch den Einsatz von QUBE-Token können Anleger Belohnungen aus dem speziellen Belohnungspool verdienen, der durch eine Verkaufssteuer von 5 % finanziert wird. Dies bietet nicht nur eine zusätzliche Einkommensquelle für Token-Inhaber, sondern unterstützt auch das Wachstum von KI-Technologie-Startups, indem es einen stetigen Geldfluss gewährleistet.Ob Sie ein KI-Enthusiast, ein erfahrener Investor oder einfach nur auf der Suche nach einer neuen und aufregenden Möglichkeit sind, Ihr Krypto-Vermögen zu investieren, InQubeta bietet die Plattform, auf die Sie gewartet haben.Arbitrum ist ein Krypto-Projekt, das die Skalierbarkeits- und Kostenprobleme, mit denen das Ethereum-Netzwerk häufig konfrontiert ist, lösen soll. Arbitrum wurde von Offchain Labs entwickelt und ist eine Layer-2-Skalierungslösung, die eine Technologie verwendet, die als optimistische Rollups bekannt ist. Dieser Ansatz ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen, indem der Großteil der Berechnungen außerhalb des ETH-Mainnets durchgeführt wird.Durch die Nutzung von Rollups ist Arbitrum in der Lage, den Durchsatz des Ethereum-Netzwerks erheblich zu steigern. Dies wird erreicht, indem mehrere Transaktionen gebündelt und als ein einziger Stapel übermittelt werden, was die Überlastung reduziert und die Gesamteffizienz des Netzwerks verbessert. Darüber hinaus bietet Arbitrum einen nahezu sofortigen Transaktionsabschluss, so dass die Nutzer eine nahtlose und reaktionsschnelle Erfahrung genießen können.Einer der Hauptvorteile von Arbitrum ist seine Kompatibilität mit bestehenden ETH-Smart Contracts und -Infrastrukturen. Entwickler können ihre dApps mit minimalen Änderungen auf Arbitrum portieren und von der verbesserten Skalierbarkeit profitieren, während die Kompatibilität mit dem ETH-Ökosystem erhalten bleibt.Der letzte bemerkenswerte Aspekt von Arbitrum ist sein starkes Engagement für die Sicherheit. Das Projekt implementiert ein robustes und vertrauenswürdiges System, das die Integrität von Transaktionen und der Ausführung von Smart Contracts sicherstellt. Durch die Verwendung von Betrugsnachweisen bietet Arbitrum einen Mechanismus, um potenziell bösartiges oder falsches Verhalten anzufechten und zu bestreiten, was die allgemeine Sicherheit der Plattform weiter stärkt.Beide Projekte bieten innovative Lösungen und Möglichkeiten für Investoren und Entwickler gleichermaßen. Mit ihren einzigartigen Funktionen und zukunftsweisenden Ansätzen gestalten InQubeta und Arbitrum die Zukunft der KI-Technologie und Blockchain-Skalierbarkeit.Investoren und Enthusiasten sollten diese Projekte genau im Auge behalten, da sie sich im Kryptobereich und in der Welt als Ganzes einen Namen machen.