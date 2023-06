Die Krise am Markt für Immobilien in China erreicht eine neue Dimension: wegen schleppender Nachfrage auf dem chinesischen Immobilienmarkt bieten Verkäufer in einigen Städten Chinas nun Appartments mit "Null-" bzw. "Negativer Anzahlung" an, um Käufer anzulocken. Zu diesen Städten gehören Shenzhen, Foshan und Huizhou in Chinas südlicher Provinz Guangdong, Changchun im Nordosten des Landes und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...