Bunker Hill Mining hat im Mai endlich das Finanzierungspaket für den Bau seiner Zink-Silber-Mine in Idaho bekommen. Zudem meldete man eine Abnahmevereinbarung mit Teck Resources. Nun plant das Unternehmen den Produktionsstart auf der Bunker Hill-Mine im Q4 2024.

Viele Verzögerungen durch schwierige Finanzierungsmärkte

Es gibt nicht viele Minen, die in den vergangenen Jahren in Nordamerika in Produktion gegangen sind. Oft scheitert es an den langen und komplizierten Genehmigungsverfahren und inzwischenl kommt auch noch eine schwierige Finanzierungslage hinzu. Die Banken wollen deutlich mehr Zinsen, wenn sie den Bau einer Mine finanzieren. Dies stellt Kalkulationen, die beispielsweise vor 18 Monaten in einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) standen, auf den Kopf.

Auch bei Bunker Hill Mining (0,25 CAD | US1206132037) mussten die Anleger lange warten, bis das Unternehmen den Abschluss der kompletten Finanzierung der bereits in Bau befindlichen ...

