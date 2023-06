Wien (www.fondscheck.de) - Der Erste Immobilienfonds (ISIN AT0000A08SH5/ WKN A08SH) erweitert sein Portfolio um eine Wohnimmobilie im 22. Wiener Gemeindebezirk, so die Experten von "FONDS professionell".Die Immobilie "Platzhyrsch" liege in der Hirschstettner Straße und verfüge über eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Die Anlage selbst bestehe aus zwei Baukörpern mit insgesamt 197 Wohneinheiten mit einer Durchschnittswohnfläche von 52 Quadratmetern und 99 Tiefgaragen-Stellplätzen inklusive E-Lade-Stationen, Fahrradabstell- und Einlagerungsräumen. Alle Einheiten würden zudem über Freiflächen verfügen. Fotovoltaik-Anlage am Dach und Fußbodenheizung sollten für niedrige Energiekosten sorgen. ...

