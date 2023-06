Gütersloh (ots) -Nico Santos, bekannter Singer-Songwriter, wird anlässlich der ELASTEN Night der TERRA WORTMANN OPEN am 24. Juni 2023 auftreten. Das gesellschaftliche Highlight des ATP-Rasenturniers wird von dem internationalen Trink-Kollagen ELASTEN präsentiert und von der bekannten RTL-Moderatorin Frauke Ludowig moderiert. Mehr als 1.500 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und Kultur werden erwartet.Internationales ShowprogrammNeben dem Auftritt von Nico Santos, der mit Songs wie "Rooftop" und "Safe" die Charts stürmte, bietet die "ELASTEN-Night" eine Vielzahl von Show-Acts internationaler Artisten des GOP Varieté-Theaters Bad Oeynhausen."Miss Grand Vietnam" vor OrtEin weiterer Höhepunkt des Abends ist die Teilnahme von Thien An Doan der "Miss Grand Vietnam" und asiatischen Markenbotschafterin von ELASTEN (https://www.elasten.de/), dem Nr. 1 Trink-Kollagen während ihrer ersten Europatournee, begleitet von ihrer umfangreichen Entourage, berichtet sie auf ihren Social Media Kanälen mehr als 1,3 Mio. Followern von ihren Erlebnissen.QUIRIS Healthcare ist als Hauptsponsor dieser Veranstaltung engagiert und setzt mit der ELASTEN Night einen wichtigen Meilenstein im 30-jährigen Turnierjubiläum. Ralf Weber, Turnierdirektor und geschäftsführender Gesellschafter der OWL ARENA, betonte die Bedeutung der Veranstaltung für Ostwestfalen und die Freude über die Zusammenarbeit mit ELASTEN.Spitzentennis garantiertZum 30. Geburtstag der TERRA WORTMANN OPEN geht vom 17. bis 25. Juni das beste Teilnehmerfeld aller Zeiten an den Start: "Die Tennisfans können sich auf ein traumhaftes Turnier freuen, mit Weltklassepartien vom ersten bis zum letzten Tag", so Turnierdirektor Ralf Weber. Beim ATP 500er-Rasenklassiker werden, Stand jetzt, allein sechs Top Ten-Größen und zahlreiche weitere Topstars aufschlagen, darunter natürlich auch Olympiasieger Alexander Zverev (ATP 27) und Daniil Medvedev (ATP 2).ELASTEN für ein starkes BindegewebeELASTEN ist das bei Kunden und Dermatologen etablierte Trink-Kollagen aus Deutschland., Es enthält den in klinischen Studien getesteten [HC]-Kollagen-Komplex®, der effektiv die körpereigene Kollagenproduktion anregt und das Bindegewebe stärkt. Die Hautstruktur in den tiefen Hautschichten wird gestärkt und ein geschwächtes Kollagengerüst erhält wieder mehr Stabilität und Elastizität.Pressekontakt:Tina ThiesbrummelLeitung KommunikationQUIRIS Healthcare GmbH & Co. KGIsselhorster Straße 26033334 GüterslohTel. +49 5241 403 4331 | thiesbrummel@quiris.de | www.quiris.deOriginal-Content von: Quiris Healthcare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67168/5528183