Vossloh Aktie Revival? Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107), ein traditionsreicher und weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bahninfrastruktur, kann heute wieder einmal einen grösseren Auftrag in China für ihre Tochter vor Ort reklamieren: . Auslieferung von Schienenbefestigungssystemen mit einem Umsatzvolumen von knapp 50 Mio EUR für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in China, die die beiden Städte Xiong'an in der Provinz Hebei im Norden und Shangqiu in der zentralchinesischen Provinz Henan verbinden soll."Der Auftrag ist ein erneuter Beweis für ...

