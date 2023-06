140 € im Top und aktuell 69 € entsprechen der glatten Halbierung. Damit notiert HORNBACH wieder auf dem Niveau von 2015 bis 2020, wo man sich grob in der Range 50 bis 75 € bewegte. Der Pandemie-Boom ist Geschichte und die Normalität kehrt ein. Aber diese Normalität steht auf einer neuen Basis:Im Mittel liegt die Gewinnbasis für HORNBACH HOLDING heute rd. 70 % höher. Eine besondere Story gibt es nicht. Aber: Sämtliche Trends - Cocooning und Homeoffice, energetische Sanierungen, barrierearme Renovierungen sowie ein wachsender Online-Handel - sind intakt. Somit gilt:Rd. 9 € Gewinn je Aktie stellen eine Art Tiefpunkt für 23/24 dar. Die Expansion ab 24/25 erfolgt über a) Steigerung des Umsatzes auf vergleichbarer Fläche sowie b) den Ausbau der Standorte. KGV 7,6 stellt in der Bewertung aber ein Rekordtief dar.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 23! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 23 u. a.:++ Aus der Finanzkrise in die Finanzkrise++ Der Rücksetzer im ifo-Index hat Gewicht++ "Buy the dip" ist die aktuelle Leitlinie++ AIRBUS ist der Größte++ Ist LANXESS eine Wette wert?++ Im Fall UNITED INTERNET/1&1 rückt eine finale Entscheidung näher++ Die Wall Street kämpft mit einem KlumpenrisikoIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info