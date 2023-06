Diesen Termin sollten sich Aktionäre von Altech Advanced Materials unbedingt merken: Vom 19. bis 22. Juni 2023 findet in der Rheingoldhalle in Mainz erneut die Advanced Automotive Batteries Conference - kurz: AABC - statt. Hier präsentiert das "Who is Who" der internationalen Batterieszene die neuesten Entwicklungen und Trends. Am Stand 1001 schlägt Altech auf und ... The post Altech Advanced Materials: Wichtige Batteriemesse naht appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...