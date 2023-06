Wien (www.fondscheck.de) - Société Générale ernennt Christian Sagerer per Anfang September 2023 zum Head of Global Markets Germany & Austria, so die Experten von "FONDS professionell".Gleichzeitig werde Sagerer in die Geschäftsleitung der Société Générale Zweigniederlassung Frankfurt berufen, vorbehaltlich der noch einzuholenden Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Darüber würden die Franzosen per Pressemitteilung informieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...