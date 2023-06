EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung

Gerresheimer AG: Hauptversammlung unterstützt Wachstumskurs



07.06.2023 / 16:08 CET/CEST

Gerresheimer AG: Hauptversammlung unterstützt Wachstumskurs Dividende von 1,25 Euro je Aktie nach starkem Geschäftsjahr 2022

Hohe Zustimmungsquoten für alle Tagesordnungspunkte

Prognose erneut bekräftigt: zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis Düsseldorf, 7. Juni 2023. Die Hauptversammlung der Gerresheimer AG hat mit hohen Zustimmungsquoten zu allen Tagesordnungspunkten Vorstand und Aufsichtsrat das Vertrauen für den eingeschlagenen Wachstumskurs ausgesprochen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 zahlt das Unternehmen seinen Aktionärinnen und Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro. Gleichzeitig hat die Hauptversammlung der Schaffung neuen genehmigten und bedingten Kapitals zugestimmt. Damit hat das Unternehmen sich die Option für eine flexible Finanzierung des geplanten weiteren Wachstums gesichert. CEO Dietmar Siemssen bekräftigte erneut die Prognose. Das Unternehmen erwartet ein organisches Wachstum von mindestens 10 % bei Umsatz und Adjusted EBITDA. "Gerresheimer ist heute ein profitables Wachstumsunternehmen - und ich bin davon überzeugt: die besten Jahre liegen noch vor uns," betonte Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Wir sind als System- und Lösungsanbieter der strategische Schlüsselpartner der Pharma- und Biotech-Industrie und wachsen in allen Bereichen. Insbesondere Medical Devices für Biopharmazeutika, darunter auch die neuen GLP-1 Anwendungsfelder, bieten uns derzeit hervorragende Wachstumschancen." Auch in den Folgejahren peilt das Unternehmen zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Adjusted EBITDA an. 1,25 Euro Dividende für starkes Geschäftsjahr 2022 Die Hauptversammlung stimmte einer Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 zu. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 27 % des bereinigten Konzernergebnisses. Die Quote liegt damit erneut am oberen Ende der von Gerresheimer definierten Spanne von 20 bis 30 %. Die Dividende wird am 12. Juni 2023 zur Zahlung fällig. Gerresheimer hatte im Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit einem Umsatz von 1,82 Mrd. Euro und einem Adjusted EBITDA von 354 Mio. Euro ein starkes Ergebnis erwirtschaftet. Hohe Zustimmungsquoten Bei einer Präsenz von 81,27 % des Grundkapitals stimmte die Hauptversammlung allen Abstimmungspunkten mit großer Mehrheit zu. So wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung finden Sie unter:

www.gerresheimer.com/investor-relations/hauptversammlung Die Rede des Vorstandsvorsitzenden zur Hauptversammlung finden Sie unter:

www.gerresheimer.com/investor-relations/hauptversammlung Den Geschäftsbericht finden Sie unter:

www.gerresheimer.com/investor-relations/berichte

Kontakt Gerresheimer AG

Presse

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 152 900 345 46

jutta.lorberg@gerresheimer.com Investor Relations

Christian Lösse

Senior Manager Investor Relations

T +49 211 6181-314

christian.loesse@gerresheimer.com



Über Gerresheimer

Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit über 11.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,82 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.

www.gerresheimer.com



