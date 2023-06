Der globale Lizenzpartner stichd hat einen langfristigen Vertrag mit dem Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team (AMF1 Team) unterzeichnet, der ihm ab 2024 die Exklusivrechte für das Design, die Produktion und den Vertrieb der Fanwear-Produkte der Unternehmensgruppe sichert.

stichd, ein Unternehmen der PUMA-Gruppe, wird die weltweiten Vertriebsrechte für die Bekleidung und Accessoires des AMF1 Teams für Damen, Herren und Kinder für verschiedene Online- und Offline-Kanäle erhalten. Zudem wird stichd der offizielle E-Commerce-Partner des Teams.

"Wir sind hocherfreut, unsere Kräfte mit dem AMF1 Team bündeln zu können", so Nina Nix, CEO von stichd. "Die F1® und Aston Martin erleben eine immer größere Popularität, und wir sind bereit, diese Leidenschaft in modische Kleidung und Accessoires umzusetzen. Und wir freuen uns sehr darauf, dies gemeinsam mit dem AMF1 Team zu verwirklichen."

stichd, ein Unternehmen für lizenzierte Fan- und Lifestyle-Bekleidung sowie Legwear, Bodywear und Bademode, wird die offiziellen Merchandising-Artikel des AMF1 Teams auf amf1.com, im Online-Shop Fuel for Fans und in anderen Online- und Offline-Shops anbieten.

"Wir erleben die Leidenschaft und Intensität unserer Fans sehr intensiv", so Jefferson Slack, AMF1 Team Managing Director, Commercial Marketing. "Wir haben in diesem Jahr einen enormen Zuwachs an Zuschauern erlebt, was vor allem auf die besseren Leistungen des Teams auf der Rennstrecke zurückzuführen ist. Vieles von dem, was wir als Team tun, soll unsere Fangemeinde überraschen und begeistern. Die Partnerschaft mit stichd, die offizielle Fanbekleidung für alle zugänglich machen soll, ist eine fantastische Gelegenheit für uns, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit stichd bei der Entwicklung der ersten Kollektion für das kommende Jahr."

stichd wird zudem ab 2024 die Exklusivrechte für den Betrieb der Fan-Shops an jedem Formula One®-Rennwochenende innehaben. In diesen Shops wird stichd Formula One®-Produkte sowie Team-Replika, Fanbekleidung und Sonderkollektionen verkaufen, darunter AMF1-Fanbekleidung, Teambekleidung, Fahrer-Specials und Replika-Versionen der Team-Kits.

Die Muttergesellschaft von stichd, PUMA, ist der führende Anbieter von Rennbekleidung für Fahrer, Teambekleidung und Merchandising-Produkten in der Formula One® und anderen Motorsportserien.

Die ersten Produkte der neuen Partnerschaft von stichd mit AMF1 werden zum Start der Saison 2024 der FIA Formel Eins Weltmeisterschaft erhältlich sein.

Über stichd

stichd ist ein renommierter Markenpartner mit Hauptsitz in 's-Hertogenbosch, Niederlande. Zu den aktuellen Markenpartnern des Unternehmens, das über 700 Mitarbeiter beschäftigt, gehören: PUMA, Tommy Hilfiger, Levi's, Head, Calvin Klein, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari, Porsche Motorsport, Ayrton Senna, Formula 1, Formula E, BMW Lifestyle und Motorsport und Manchester City Football Club. stichd ist stolz darauf, von Markensocken und -unterwäsche bis hin zu modischer Bademode, Fanwear und Lifestyle-Bekleidung und -Accessoires Produkte herzustellen, die universell und individuell für jeden einsetzbar sind. stichd betrachtet seine Produkte als bescheidene Helden: intime Stücke, die von vielen geschätzt werden. Durch die Partnerschaft mit verschiedenen globalen A-Listen-Marken stellt stichd außergewöhnliche Produkte für ein globales Publikum her und schafft dabei ein Gleichgewicht zwischen dem Verständnis der verschiedenen Marken und Märkte und der Herstellung von Produkten, die Menschen lieben. Mit seiner Mission "Consciously Craft Convenience" ist stichd ständig bestrebt, Innovationen zu entwickeln und führend in den Bereichen Fashion Essentials, Fanwear und Lifestyle zu bleiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stichd.com

Über das Aston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team

Die legendäre Marke Aston Martin fuhr 1959 zum ersten Mal in einem Rennen der Formel 1 und kehrte 2021 unter der Leitung des kanadischen Unternehmers Lawrence Stroll in den Rennsport zurück. Das Team, dessen Kern aus leidenschaftlichen Menschen besteht, und die talentierten Fahrer darunter der zweifache Weltmeister Fernando Alonso und der Kanadier Lance Stroll vereinen ein reiches Erbe mit einer neuen Perspektive. In Zusammenarbeit mit seinen strategischen Partnern bringt das in Silverstone ansässige Team frischen Wind in den Sport und ist entschlossen, die Rangliste aufzumischen und einen Spitzenplatz einzunehmen.

