HAMBURG/DETROIT/CALGARY (dpa-AFX) - Die Optikerkette Fielmann wagt mit zwei Übernahmen den Sprung in die USA. Die Gesellschaft kauft dazu den US-Augenoptiker SVS Vision mit mehr als 80 Geschäften und das kanadische Unternehmen Eyevious Style mit dessen Online-Plattform Befitting, wie sie am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dabei werde SVS Vison mit umgerechnet rund 105 Millionen Euro bewertet, Eyevious Style mit etwa 35 Millionen Euro - jeweils ohne Barmittel und Schulden.

Während die Eyevious-Übernahme umgehend vollzogen werden soll, will Fielmann den Kauf von SVS Vision bis zum 31. August unter Dach und Fach haben. So müssen Behörden dem Deal noch zustimmen.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen: Die Fielmann-Aktie machte ihre vorangegangenen Kursverluste wett und lag zuletzt mit rund 0,3 Prozent im Plus und damit im Mittelfeld des Nebenwerte-Index SDax ./stw/jha/