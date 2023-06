Die Wall Street wartet auf den Zinsentscheid am Mittwoch kommender Woche. Aktuell wagt sich niemand wirklich in den Markt. Entsprechend überschaubar ist auch der Start in den heutigen Mittwoch an der Wall Street. Der Dow Jones Industrial lag gegen Ende der ersten Handelsstunde mit 33.604,15 Punkten knapp mit 0,09 Prozent über seinem Schlussstand vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 stieg etwas deutlicher um 0,20 Prozent auf 4.292,47 Zähler, was ihn wieder an die Schwelle dazu bringt, per geläufiger ...

