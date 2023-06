Es hat sich seit Längerem abgezeichnet- nun ist es (fast) Realität geworden: Real Madrid soll sich nach Informationen von The Athletic mit Borussia Dortmund auf eine Verpflichtung von Top-Star Jude Bellingham geeinigt haben. Die Ablösesumme liegt in der schon des Öfteren kolportierten Größenordnung. Wie die Sportwebsite (The Athletic) am Mittwoch berichtete, werden die "Königlichen" mehr als 100 Millionen Euro für den 19 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler zahlen. Noch sei der Vertrag ...

