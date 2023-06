Mit Ende des Jahres scheidet SBO-CEO Gerald Grohmann wie bereits bekanntgegeben nach 22 Jahren an der Spitze aus. Nun hat der Aufsichtsrat das neue Team vorgestellt. Ab Jänner 2024 übernimmt demnach Klaus Mader, derzeit Finanzvorstand (CFO) von SBO, die Position des Vorstandsvorsitzenden (CEO) und CFO in Personalunion. Campbell MacPherson, derzeit Leiter der SBO-Division Advanced Manufacturing & Services (AMS), rückt in den Vorstand auf und wird Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens. "Mit dieser Entscheidung kombiniert der Aufsichtsrat beste Fach- und Marktkenntnis mit hoher Kontinuität in der Unternehmensführung", heißt es.

