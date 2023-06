Vaduz (ots) -



Am Mittwoch, 7. Juni 2023, fand in Eschen das Treffen im Rahmen der 22. Austauschplattform des Entwicklungskonzepts Liechtensteiner Unterland und Schaan statt. Nachdem im Frühjahr 2023 die Gemeinderatswahlen stattfanden, waren mehrere neue Vorsteher das erste Mal bei der Austauschplattform vertreten.



Aus diesem Grund war ein Traktandenpunkt des heutigen Treffens ein Rückblick auf den Stand der Arbeiten des Entwicklungskonzepts, um alle neuen Vorsteher in die Tätigkeiten des Entwicklungskonzepts einzuführen. Die weiteren thematischen Schwerpunkte des Treffens waren die Überarbeitung des Landesrichtplans, der sich im Bau befindliche Stadttunnel Feldkirch und das von der Regierung in der Vorwoche initiierte Projekt "Raum und Mobilität 2050".



