Halle/MZ (ots) -Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat einen Referatsleiter seines Postens enthoben und versetzt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf einen Ministeriumssprecher. Die Versetzung sei "auf eigenen Wunsch" des Beamten erfolgt, hieß es, "auch um der internen Aufarbeitung nicht im Wege zu stehen".Feußner reagiert damit auf den Verdacht, ihr Haus habe einem Schulleiter im vergangenen Jahr einen hoch bezahlten Posten zugesagt, noch bevor die Stelle offiziell ausgeschrieben war. Am vergangenen Freitag hatte Feußner angekündigt, den Fall intern aufzuarbeiten. Ministeriumssprecher Elmer Emig sagte der MZ, mit Ergebnissen sei in der kommenden Woche zu rechnen.Der jetzt versetzte Beamte war unter anderem für die Aufgabenbeschreibung der neu zu schaffenden Stelle verantwortlich. An seinem neuen Arbeitsplatz werde er mit Personal nichts mehr zu tun haben, sagte der Sprecher.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5528375