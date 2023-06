DJ KfW gibt 100 Mio EUR für grüne Investitionen in Wagniskapital-Fonds

BERLIN (Dow Jones)--Eine Tochtergesellschaft der staatseigenen KfW stellt ab sofort 100 Millionen Euro für Investitionen in Wagniskapital-Fonds in Deutschland und Europa bereit, die damit Beteiligungen an Umwelt- und Klimatechnologie-Start-ups erwerben. Mit den Mitteln der KfW Capital aus der neuen Green Transition Facility sollen Innovationen bei der Entwicklung und dem Ausbau neuer nachhaltiger, umwelt- und klimafreundlicher Technologien finanziert werden, wie das Bundeswirtschaftsministerium erklärte. Es erhofft sich davon einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.

"Deutschland ist ein Land mit großen unternehmerischen Ideenreichtum. Damit die ökologische und nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gelingen kann, müssen wir die Ideen und Technologien von Start-ups in diesem Bereich groß machen. Das geht nicht ohne eine gute Finanzierung", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Mit der Green Transition Facility soll gezielt Wagniskapital für sogenannte "Climate Tech"-Projekte zur Verfügung gestellt werden.

Venture Capital-Fonds, die eine klare Strategie für Investitionen in umwelt- und klimafreundliche Technologien aufweisen, können eine Finanzierung aus der Green Transition Facility bei der KfW Capital erhalten, so das Ministerium. Die KfW Capital investiert dabei, wie bei ihren bestehenden Programmen stets gemeinsam zu den gleichen Bedingungen mit privaten Investoren.

