Der Siegeszug der Exchange-Traded Funds (ETF) ist ungebrochen. Seit ihrem Debüt in den 1990er-Jahren sind börsengehandelte Fonds, die die Wertentwicklung etwa eines Index abbilden, mittlerweile zu einem äußerst beliebten Anlageinstrument für Privatanleger geworden und stellen eine disruptive Kraft in der Fondsindustrie dar. Das von ETFs verwaltete Anlagevolumen hat sich von 2016 (3,4 Bio. US-Dollar) auf mehr als 10 Bio. Dollar verdreifacht und sollen laut Experten bis 2026 um 12% p.?a. auf über 18 Bio. Dollar ansteigen.Ein Teil des Erfolgs liegt in den Studien des Wirtschaftsprofessors Eugene Fama, der 2013 den Nobelpreis für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...