EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Telekom Austria AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung



07.06.2023 / 18:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung In der ordentlichen Hauptversammlung der Telekom Austria AG am 7. Juni 2023 wurden folgende Beschlüsse getroffen: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,32 je dividendenberechtigte Stückaktie; d.h. als Gesamtbetrag EUR 212.640.000,-. Der verbleibende Rest des Bilanzgewinns macht EUR 421.945.000,- aus und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Wahlen in den Aufsichtsrat: Frau Dr. Edith Hlawati bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt Frau Dr. Karin Exner-Wöhrer bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt Herr Dr. Stefan Fürnsinn bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt Herr Carlos Jose Garcia Moreno Elizondo bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt Herr Alejandro Cantu Jimenez J.D. bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt Herr Oscar Von Hauske Solis bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt

Wahl der Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023.

Genehmigung des Vergütungsberichts 2022 für den Vorstand und Aufsichtsrat.



07.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com