DJ Aktien Schweiz schließen schwächer - Bankenwerte halten sich gut

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Verlusten hat die Aktienbörse in der Schweiz den Mittwoch beendet. Bereits vor Handelseröffnung waren enttäuschende Daten aus China gekommen. Die Exporte des Landes sind im Mai nach einem Wachstum in den zwei vorangegangenen Monaten überraschend deutlich gefallen. Chinas Ausfuhren sanken im vergangenen Monat um 7,5 Prozent, erwartet worden war ein Minus von lediglich 1 Prozent.

Am Nachmittag vergrößerte der Markt sein Minus, nachdem die Zinserhöhung der kanadischen Notenbank mitgeteilt wurde - dies mit Blick auch auf die Entscheidungen der kommenden Woche. Denn dann stehen Zinsbeschlüsse in den USA und der Eurozone ins Haus. Gegenwärtig rechnen die Teilnehmer zu zwei Dritteln mit einer Zinspause der US-Notenbank. Doch hätten die US-Verbraucherpreise am Dienstag noch das Potenzial, das Gleichgewicht Richtung Zinserhöhung zu verschieben, hieß es am Markt. Bei der EZB scheint eine Zinserhöhung ausgemachte Sache zu sein.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 11.348 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 36,4 (zuvor: 37,36) Millionen Aktien.

Die Bankenwerte schnitten besser ab als der Gesamtmarkt. Credit Suisse gewannen 0,1 Prozent und UBS tendierten kaum verändert. Die UBS hat die Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 wegen der Übernahme des heimischen Wettbewerbers Credit Suisse auf den 31. August verschoben. Ursprünglich hatte die UBS die Zahlenvorlage für den 25. Juli geplant, aber bereits darauf hingewiesen, dass sich dieses Datum "je nach dem Zeitpunkt des Abschlusses der erwarteten Übernahme der Credit Suisse" ändern könne.

Recht gut hielten sich auch die Zykliker. ABB gewannen 0,3 Prozent, Holcim stiegen um 0,3 Prozent und Geberit gaben 0,6 Prozent nach.

Verluste bei den Indexschwergewichten zogen den SMI nach unten. So verloren Nestle, Novartis und Roche zwischen 1,1 und 1,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2023 11:40 ET (15:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.