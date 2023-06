EQS-Ad-hoc: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Ankauf

EV Digital Invest AG unterzeichnet Kaufvertrag für Akquisition der wevest Vermögensverwaltung AG



07.06.2023 / 19:33 CET/CEST

Berlin, 07. Juni 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5, nachfolgend "Engel & Völkers Digital Invest"), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest", hat heute einen Kaufvertrag über den hundertprozentigen Erwerb der Berliner wevest Vermögensverwaltung AG ("wevest") geschlossen. Die digitale Vermögensverwaltung wevest verfügt über die Lizenzen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung gemäß § 15 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und unterliegt damit der Aufsicht der BaFin. Mit der Akquisition insb. dieses Lizenzumfangs kann Engel & Völkers Digital Invest das digitale Produkt- und Serviceangebot erweitern - auch außerhalb der Asset-Klasse Immobilen - und die Integration der Wertschöpfungskette erhöhen. Die wevest bietet ihren Kunden bisher hauptsächlich digitale ETF-Investments und eine individuelle persönliche Vermögensverwaltung an. Der geprüfte Jahresabschluss der wevest für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Umsatz von 515 TEUR sowie ein EBIT von 125 TEUR aus. Der vorläufige Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 beträgt ca. 380 TEUR und das vorläufige EBIT -6 TEUR. Zum 31.12.2022 belief sich das von der wevest gemanagte Kundenvermögen (AuM) auf ca. EUR 64 Mio.



Die Umsetzung des Erwerbs steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der BaFin im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Inhaberkontrollverfahrens.



Der Kaufpreis soll über eine noch zu beschließende Ausgabe von 237.246 neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 der EV Digital Invest AG aus genehmigtem Kapital sowie einer Barkomponente im unteren sechsstelligen Bereich mit Mitteln aus dem Börsengang 2022 beglichen werden.



