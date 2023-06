The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.06.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2023

.

ISIN Name

CA72748Q2071 PLANTFUEL LIFE INC.

AT0000A33L58 BKS BANK AG EM.2023

FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50

FR0013446580 CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN

GB00B580MF54 HURRICANE ENERGY LS -,001

USH3698DBS20 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR

USH3698DBT03 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR

US1512052002 CELYAD ONCOLOGY SPONS.ADR

US2850391036 ELECTRICI.D.FR.ADR 1/5

US3953302029 GREENLANE H. A NEW DL-,01

US44916T1079 HYRECAR INC. DL-,00001

