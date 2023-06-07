The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.06.2023.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2023
.
ISIN Name
CA72748Q2071 PLANTFUEL LIFE INC.
AT0000A33L58 BKS BANK AG EM.2023
FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
FR0013446580 CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN
GB00B580MF54 HURRICANE ENERGY LS -,001
USH3698DBS20 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR
USH3698DBT03 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR
US1512052002 CELYAD ONCOLOGY SPONS.ADR
US2850391036 ELECTRICI.D.FR.ADR 1/5
US3953302029 GREENLANE H. A NEW DL-,01
US44916T1079 HYRECAR INC. DL-,00001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2023
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ISIN Name
CA72748Q2071 PLANTFUEL LIFE INC.
AT0000A33L58 BKS BANK AG EM.2023
FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50
FR0013446580 CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN
GB00B580MF54 HURRICANE ENERGY LS -,001
USH3698DBS20 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR
USH3698DBT03 CRED.SUISSE GRP 18/24 FLR
US1512052002 CELYAD ONCOLOGY SPONS.ADR
US2850391036 ELECTRICI.D.FR.ADR 1/5
US3953302029 GREENLANE H. A NEW DL-,01
US44916T1079 HYRECAR INC. DL-,00001