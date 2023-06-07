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Große Kurschance vor Fortsetzung der 10X-Rallye!?
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WKN: A0HG6A | ISIN: FR0010242511 | Ticker-Symbol: E2F
Frankfurt
18.05.23
08:01 Uhr
11,965 Euro
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EURONEXT-100
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ELECTRICITE DE FRANCE Chart 1 Jahr
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ELECTRICITE DE FRANCE 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
EDF
ELECTRICITE DE FRANCE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ELECTRICITE DE FRANCE11,9650,00 %
GREENLANE HOLDINGS INC0,2790,00 %
HURRICANE ENERGY PLC0,084+2,70 %
HYRECAR INC0,0000,00 %
PLANTFUEL LIFE INC0,0080,00 %
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