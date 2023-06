Halle/MZ (ots) -Sachsen-Anhalt war 2022 das Flächenland mit der höchsten Kriminalitätsbelastung. Insgesamt wurden 8.226 Straftaten auf 100.000 Einwohner registriert, der höchste Stand seit sieben Jahren. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf neue Daten des Bundeskriminalamts.An der Spitze der Tabelle stehen die Stadtstaaten Berlin (14.135 Delikte), Bremen (11.784) und Hamburg (11.394). Die wenigsten Straftaten gab es in Baden-Württemberg (4.944) und Bayern (4.698).Im Vergleich der deutschen Großstädte landen Magdeburg auf Platz acht, Halle auf Platz zwölf. Beide Städte haben damit mehr Straftaten je 100.000 Einwohner als die Millionenstadt Hamburg.Das von Tamara Zieschang (CDU) geführte Landesinnenministerium sagte der MZ, die vom BKA verwendete Häufigkeitszahl erlaube "keinen umfassenden Vergleich der Kriminalitätsbelastung von Ländern und Städten", da sich das Anzeigeverhalten und auch die Schwerpunkte der Polizeiarbeit unterscheiden könnten. Eine konkrete Erklärung für Sachsen-Anhalts Spitzenwert nannte das Ministerium nicht. Allerdings sei die Zahl der Straftaten heute deutlich niedriger als etwa im Jahr 2000. "Somit hat die Landespolizei in den letzten Jahren dank ihrer professionellen und motivierten Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit geleistet", sagte Ministeriumssprecherin Patricia Blei.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5528427