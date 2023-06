DJ Eni und Libyen vereinbaren Verringerung von Treibhausgasemissionen

Von Stephen Nakrosis

ROM (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Eni hat mit der libyschen Regierung eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Möglichkeiten zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Entwicklung nachhaltiger Energien zu untersuchen und aufzuzeigen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Eni an der Verringerung der CO2-Emissionen durch die Reduzierung des routinemäßigen Abfackelns von Gas, flüchtiger Emissionen und Abluft sowie anderer möglicher Projekte arbeitet. Der Konzern wird auch neue Lösungen zur Entwicklung erneuerbarer Energien und Initiativen zur Steigerung der Energieeffizienz prüfen.

Eni kündigte außerdem an, dass der Konzern daran arbeiten werde, zusätzliche Gasvorkommen in bestehenden Feldern zu identifizieren, "um sie als Teil eines integrierten Projekts für den heimischen Markt und möglicherweise für den Export zu entwickeln".

Eni ist nach eigenen Angaben der führende internationale Gasproduzent in Libyen mit einem Anteil von 80 Prozent an der nationalen Produktion. Im Januar kündigten das Unternehmen und die libysche National Oil Corp. das Projekt "Structures A&E" an, das zwei Gasfelder vor der libyschen Küste erschließen und eine Anlage zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung errichten wird.

