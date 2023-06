Den Ergebnissen zufolge sieht sich nur ein Drittel der IT-Führungskräfte dazu in der Lage, eine öffentliche Cloud zu betreiben

NetApp® (NASDAQ: NTAP), ein globales Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute seinen State of CloudOps Report 2023 veröffentlicht. Die jährlich durchgeführte Umfrage untersucht den aktuellen Stand von CloudOps und die Meinungen von IT-Entscheidern über die Art und Weise, wie ihre Unternehmen die Optimierung ihrer Umgebungen vorantreiben. Dem Bericht zufolge sind nur 33 der Führungskräfte "sehr zuversichtlich", dass sie eine Public-Cloud-Umgebung betreiben können ein Anstieg im Vergleich zu 2022, als nur 21 der Teilnehmer angaben, "sehr zuversichtlich" zu sein.

"Der Cloud-Betrieb ist entscheidend, um die Vorteile der Cloud für Infrastruktur und Anwendungen auszuschöpfen", berichtet Haiyan Song, Executive Vice President und General Manager, CloudOps, NetApp. "Diese Studie zeigt, dass Unternehmen mit Herausforderungen beim Cloud-Betrieb konfrontiert sind, gleichzeitig jedoch auch die Bedeutung von Investitionen in Bereiche wie Automatisierung und FinOps erkennen, um diesen Herausforderungen zu begegnen."

Wichtigste Erkenntnisse des State of CloudOps Report 2023 von Spot by NetApp:

Cloud-Betrieb bleibt Problemfeld für IT-Teams

64 der IT-Entscheider betrachten Sicherheit und Compliance weiterhin als größte Herausforderungen beim Cloud-Betrieb, gefolgt vom Kostenmanagement, das von 60 der Befragten als größte Herausforderung genannt wurde.

Die wichtigsten Bereiche mit Verbesserungspotenzial für den Cloud-Betrieb sind nach Ansicht von 66 der Führungskräfte aus dem Technologiebereich nach wie vor das Kostenmanagement und die Sicherheit.

Automatisierung als Schlüssel für erfolgreichen Cloud-Betrieb

Laut der Umfrage glauben 82 der Befragten, dass die Cloud-Automatisierung für die Optimierung des Cloud-Betriebs und des ROI maßgeblich ist.

95 der Befragten haben ihren Cloud-Betrieb bereits bis zu einem gewissen Grad automatisiert, und 88 planen, die Automatisierung des Cloud-Betriebs bis 2023 auszuweiten.

Unternehmensteams setzen auf FinOps

Obwohl die Mehrheit der Führungskräfte (96 %) der Auffassung ist, dass FinOps für ihre Cloud-Strategie wichtig ist, verfügen nur 9 über eine ausgereifte FinOps-Praxis. Diese Zahlen entsprechen weitgehend den Ergebnissen der Umfrage von 2022.

Zu den wichtigsten FinOps-Herausforderungen gehören die Senkung der Cloud-Kosten (50 %) und die Vorhersage der Cloud-Ausgaben (47 %). Nur 19 der Befragten sehen sich dazu in der Lage, vergünstigte Cloud-Kaufoptionen optimal zu nutzen.

"Der State of CloudOps Report 2023 von Spot by NetApp ist interessant, weil er zeigt, dass das Cloud-Kostenmanagement kein isolierter Prozess ist, sondern untrennbar mit Ressourcenmanagement, Compliance und Sicherheit verknüpft ist", so Hyoun Park, Chief Analyst bei Amalgam Insights. "Die Cloud-Kosten lassen sich nicht im luftleeren Raum angehen, ohne ein holistisches Cloud-Management zu verfolgen. Angesichts der Vielzahl und Vielfalt der einzelnen Komponenten der Cloud-Kosten gehen viele Unternehmen dazu über, ihre Cloud-Ressourcen vollständig zu optimieren und zu rationalisieren, damit sie die Geschäftsanforderungen erfüllen."

Spot by NetApp ermöglicht Unternehmen, ihren Cloud-Betrieb auszubauen und zu automatisieren und auf diese Weise ihre Kosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und überragende Services in Cloud-Umgebungen bereitzustellen.

Methodik

Der State of CloudOps Report 2023, der von Spot by NetApp in Auftrag gegeben und von Dimensional Research durchgeführt wurde, sondiert den aktuellen Stand bei CloudOps für große Unternehmensteams und konzentriert sich dabei vor allem auf betriebliche Aktivitäten, Personal und Know-how, Automatisierung und FinOps. Der Bericht basiert auf einer Onlineumfrage unter 310 US-amerikanischen IT-Entscheidern, die in Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern für Investitionen in öffentliche Cloud-Infrastrukturen verantwortlich sind.

Weitere Informationen und der vollständige Bericht sind erhältlich unter https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/86541-report-2023-state-of-cloud-ops.pdf.

