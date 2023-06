Zur Wochenmitte haben die Anleger an den US-Börsen bei Technologiewerten Gewinne mitgenommen. Die Zinsperspektiven rückten vor den Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone in der kommenden Woche stärker in den Fokus. Die Zentralbank Kanadas gab den Anlegern mit einer überraschenden Zinsanhebung einen Denkzettel.Der Nasdaq 100 sank um 1,8 Prozent auf 14.303 Punkte, weil Tech-Werte in der Regel besonders sensibel auf Zinssorgen reagieren. Nahe dem Hoch seit April 2022, das vor zwei Tagen mit ...

