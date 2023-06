Diese Partnerschaft wird zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Geschäftsabwicklung führen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat heute in Zusammenarbeit mit Cisco (NASDAQ: CSCO) eine Managementlösung für Private 5G-as-a-Service auf den Markt gebracht. Das neue Angebot ermöglicht es Unternehmenskunden, durch die nahtlose Integration von Private 5G mit ihrer bestehenden LAN/WAN/Cloud-Infrastruktur bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Die sich verändernde Art der Arbeit und die digitale Transformation in den Infrastrukturen der Informationstechnologie (IT) und der Betriebstechnologie (OT) werden durch 5G und andere ergänzende Technologien vorangetrieben. Managed Private 5G von Cisco und Wipro unterstützt Unternehmen, die die Vorteile eines privaten 5G-Netzwerks nutzen möchten, ohne ein solches erwerben, betreiben und warten zu müssen. Die As-a-Service-Lösung kommt Unternehmenskunden zugute, indem sie die mit Vorabinvestitionen verbundenen Risiken minimiert und die Einführung der Technologie beschleunigt, da Wipro und Cisco die technischen, betrieblichen und kommerziellen Risiken der Implementierung der Lösung übernehmen.

"Private 5G ermöglicht bereits Konnektivität für eine breite Palette von Anwendungsfällen in Fabriken, Lieferketten, Universitäts- und Unternehmensgeländen, Unterhaltungseinrichtungen, Krankenhäusern und mehr", sagte Masum Mir, Senior-Vizepräsident und General Manager, Provider Mobility, Cisco Networking. "Wir haben mit Wipro eine vereinfachte und intuitive Private 5G-Lösung entwickelt, die die Vorteile von 5G, IoT, Edge und Wi-Fi6 Technologien nutzt, um die Ergebnisse für unsere Kunden zu verbessern."

Die Managementlösung für Private 5G basiert auf der branchenführenden mobilen Kerntechnologie und dem Internet of Things (IoT)-Portfolio von Cisco, das IoT-Sensoren und -Gateways, Geräteverwaltungssoftware sowie Überwachungstools und Dashboards umfasst. Die Lösung wird nahtlos von Wipro für Kunden entwickelt, betrieben und verwaltet. Zur Unterstützung der Partnerschaft hat Wipro ein eigenes privates 5G-Labor eingerichtet, um Anwendungsfälle für die Industrie zu entwickeln, zu testen und zu demonstrieren.

"Wipro und Cisco haben eine lange Tradition im Aufbau sicherer Netzwerke für Unternehmen und Branchen", sagte Jo Debecker, Global Head of Wipro FullStride Cloud. "Wir haben uns beide der Partnerschaft und der Bereitstellung eines sicheren, Cloud-verwalteten privaten 5G-Dienstes für unsere Kunden verschrieben. Da es sich um eine As-a-Service-Lösung handelt, bietet sie maximalen Nutzen bei gleichzeitiger Minimierung des Personalaufwands und der Kosten, die mit dem Besitz eines privaten Netzwerks verbunden sind."

Lourdes Charles, Vizepräsident, 5G Connectivity Services, Wipro Limited said,"Die private 5G-Integration wird Unternehmen an den Rand einer neuen Revolution bringen. Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige strategische Beziehung zwischen Cisco und Wipro auf verwaltete Private 5G-Lösungen für Unternehmenskunden ausweiten können. Um die Kundenerfahrung zu vereinfachen, wird die Lösung geschäftskritische Anwendungsfälle, den Betrieb von Service-Level-Agreements und das Lebenszyklusmanagement validieren. Wipro engagiert sich mit seiner 5G Def-i Plattform voll und ganz dafür, Kunden bei ihren privaten 5G-Netzwerken durch erstklassige Technologie, Preise und Leistung zu unterstützen."

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 250.000 Mitarbeitern und Geschäftspartnern in 66 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (United States Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind verfügbar unter www.sec.gov. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftliche und mündliche zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, einschliesslich Aussagen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und in unseren Berichten an die Aktionäre enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005565/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Laura Barnes

Wipro Limited

laura.barnes@wipro.com