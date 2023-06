Das BEAUTY&YOU-Programm, das von ELC's NIV entwickelt und in Zusammenarbeit mit NYKAA ins Leben gerufen wurde, wird um neue Preiskategorien erweitert, und eine Studie mit dem Titel "Decoding the Indian Beauty Landscape" wird veröffentlicht, die wichtige Einblicke in den indischen Schönheitsmarkt bietet

The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") freut sich, die Veröffentlichung der zweiten Ausgabe von BEAUTY&YOU bekannt zu geben. New Incubation Ventures ("NIV") von ELC hat es gegründetund in Zusammenarbeit mit Indiens bevorzugtem Beauty- und Lifestyle-Händler NYKAA eingeführt, BEAUTY&YOU hat sich zum Ziel gesetzt, die nächste Generation indischer Kosmetikmarken zu entdecken, ins Rampenlicht zu rücken und voranzutreiben. Das Programm unterstützt auf Indien fokussierte Unternehmen, Unternehmer, Innovatoren und Schöpfer durch ein wettbewerbsorientiertes Bewerbungsverfahren, das vom 7. Juni 2023 bis zum 5. August 2023 für potenzielle Bewerber offen ist, und zwar über www.beautyandyouawards.com. Die Gewinner werden am 2. November 2023 bei einer Live-Veranstaltung in Mumbai bekannt gegeben.

Als die Initiative 2022 zum ersten Mal stattfand, reagierten frische und aufstrebende Marken mit großer Begeisterung. Der Bewerberpool umfasste eine breite Palette von Schönheitsmarken aus verschiedenen Kategorien, darunter Hautpflege, Haarpflege, Parfüm und dekorative Kosmetik, mit über 300 Beiträgen aus 50 indischen Städten. Weitere Einzelheiten zu den Gewinnern des Jahres 2022 finden Sie unter beautyandyouawards.com.

"Indien stellt ein aufregendes Potenzial für das globale Beauty-Ökosystem dar, mit einem höheren Grad an Verbraucherbewusstsein als je zuvor und einer Lawine von Möglichkeiten, die der Markt noch nie gesehen hat. Aufbauend auf dem Erfolg des Programms aus dem Vorjahr haben wir die Preiskategorien erhöht, um den Umfang und die Größe des Programms zu erweitern und mehr Gründer, Künstler und Innovatoren für die Teilnahme zu gewinnen. Darüber hinaus erklärte Shana Randhava, Senior Vice President, New Incubation Ventures, ELC, dass "wir eine Studie in Auftrag gegeben haben, um die größten Trends und faszinierendsten Erkenntnisse zu ermitteln, die Unternehmern helfen, Innovationen für die Zukunft zu entwickeln."

Berechtigt "Die Entschlüsselung der indischen Schönheitslandschaft," der Bericht, der von BEAUTY&YOU in Zusammenarbeit mit 1Lattice, einem in Neu-Delhi ansässigen Beratungsunternehmen für technologiegestützte Unternehmensforschung und -analyse, erstellt wurde, konzentriert sich vor allem auf die verschiedenen Aspekte, die das Kaufverhalten der Verbraucher beeinflussen, wie Sorgen, Motive, Schmerzpunkte und Erreichbarkeit. Diese Tipps in Verbindung mit den von BEAUTY&YOU zur Verfügung gestellten Tools werden potenziellen Kandidaten und Preisträgern dabei helfen, erfolgreiche Geschäftspläne für ihre Marken zu erstellen.

"Nachdem wir in den letzten 10 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der indischen Schönheitsbranche geleistet haben, möchten wir lokale Unternehmen finden und ihnen helfen, zu expandieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem wir unsere Erfahrung und unser spezielles Fachwissen im Einzelhandel weitergeben. Aus einer Geschäftsidee heraus entstanden NYKAA und The Estée Lauder Companies. BEAUTY&YOU ist ein einzigartiges Programm, weil es die Möglichkeit bietet, das florierende indische Geschäftssystem zu unterstützen", so Anchit Nayar, Executive Director CEO, NYKAA Beauty.

Das Programm für 2023 sieht zwei zusätzliche Preise vor, um die Reichweite der Initiative zu erhöhen. Neben den Gründern von Schönheitsunternehmen werden auch wichtige Akteure im Ökosystem der Schönheitsindustrie wie Wissenschaftler, Labore, Fotografen und Filmemacher aufgefordert, sich zu bewerben.

2023 Preisprogramm

Die folgenden Preise stehen Gründern, Unternehmen und Kreativen offen, die bestimmte Bewerbungskriterien erfüllen (www.beautyandyouawards.com/application-criteria). Die folgenden Preise werden in den Kategorien Hautpflege, Make-up, Haarpflege, Körperduft und Raumduft vergeben:

STELLEN SIE SICH VOR: Schönheitskonzepte im Vorfeld der Markteinführung

WACHSEN: Schönheitskonzepte auf dem Markt

DURCHBRUCH: Innovation bei Wirkstoffen, die wichtige Problembereiche für den indischen Verbraucher ansprechen

SCHAFFEN: Die nächste Generation kreativer Talente (z. B. Fotografen, Filmemacher usw.), die Arbeiten zum Thema "Erlebte Schönheit in Indien" einreichen

Im Rahmen des Programms werden auch zwei Jurypreise vergeben, einer für das Unternehmen, das die meiste Unterstützung der Gemeinschaft erhält, und der andere für das Unternehmen mit den kreativsten Initiativen zur sozialen Verantwortung der Unternehmen (CSR).

BEAUTY&YOU bietet den Preisträgern eine Reihe von Instrumenten, darunter finanzielle Unterstützung (Preisgeld von bis zu Rs. 4 crore oder 500.000 $), Zugang zum Vertrieb, Mentoring und Ressourcen für Forschung und Innovation.

"Die BEAUTY&YOU Awards waren für Skinvest ein Wendepunkt, und die kontinuierliche Unterstützung und Beratung, die wir von den ELC- und NYKAA-Teams erhalten haben, war für unser Wachstum von entscheidender Bedeutung", sagte Divya Malpani, Gründerin von Skinvest und Empfängerin des GROW-Preises 2022. "Das Programm hat nicht nur unser Wachstum beschleunigt, sondern uns auch die Möglichkeit gegeben, uns mit anderen Top-Gründern zu vernetzen und Wissen von Branchenexperten zu erhalten, was unsere Zukunftsaussichten gestärkt hat. Ich bin ELC und NYKAA zu großem Dank verpflichtet, dass sie BEAUTY&YOU in Indien auf den Weg gebracht haben.

Die BEAUTY&YOU-Website und das Bewerbungsportal gehen online7. Juni 2023 und nehmen Bewerbungen bis zum 5. August 2023, 11:59PM IST, entgegen. Alle Einzelheiten zum Programm finden Sie unter www.beautyandyouawards.com.

Über BEAUTY&YOU

Durch die Identifizierung von Markenzielen, die Verwirklichung von Größenvorstellungen und die Zusammenstellung von Produktportfolios, die eine neue Generation indischer Verbraucher ansprechen, möchte BEAUTY&YOU Gründer, Innovatoren und Kreative dabei unterstützen, ihre Unternehmen ganzheitlich zu entwickeln.

Über The Estée Lauder Companies' New Incubation Ventures [Die neuen Inkubationsunternehmen der Estée Lauder Companies]

Der strategische Frühphaseninvestor und Inkubator der Estée Lauder Companies heißt New Incubation Ventures (NIV"). Die besten aufstrebenden Schönheitsprodukte und neuen Geschäftsmodelle werden von NIV in Partnerschaft mit visionären Schöpfern und Unternehmern entwickelt, finanziert und unterstützt. Dies trägt dazu bei, die Zukunft der Schönheit zu definieren und eine handlungsfähige Pipeline diversifizierter Marken und neuer Wachstumstreiber für das ELC-Portfolio bereitzustellen.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc [Die Estée Lauder Gesellschaften Inc.]. ist ein weltweiter Hüter außergewöhnlicher Luxus- und Prestigemarken und einer der führenden Hersteller, Vermarkter und Einzelhändler von hochwertigen Hautpflege-, Kosmetik-, Duft- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD.

Über NYKAA

Die indische Geschäftsfrau Falguni Nayar gründete Nykaa (FSN E-Commerce) im Jahr 2012, um Menschen auf der ganzen Welt täglich zu inspirieren und zu ermutigen. Nykaa, was auf Sanskrit "eine im Rampenlicht" bedeutet, hat sich zu einer der wichtigsten indischen Plattformen für Verbrauchertechnologien entwickelt, die sich auf den Lebensstil konzentrieren. Seit seinem Debüt hat Nykaa die Anzahl der angebotenen Produktkategorien durch die Einführung der Online-Shops Nykaa Fashion, Nykaa Man und Superstore erhöht. Heute ist Nykaa die erste Adresse für Millionen von Kunden, die jeden Monat auf seinen Plattformen einkaufen, weil das Unternehmen eine umfangreiche Auswahl von über 6000 Marken anbietet. Nykaa bietet ein echtes Omnichannel-Einzelhandelserlebnis über seine Website, drei Apps und 145 physische Läden in ganz Indien. Die Nykaa-Garantie garantiert, dass alle auf Nykaa verkauften Artikel zu 100 Prozent echt sind und vom Unternehmen oder seinen zugelassenen Händlern stammen. Die Community-Plattform des Nykaa-Netzwerks, digitales Marketing, der Einfluss der sozialen Medien, effektive CRM-Techniken sowie ansprechende und lehrreiche Inhalte haben dazu beigetragen, dass Nykaa eine hingebungsvolle Gemeinschaft von Millionen von Menschen kultiviert hat, die Schönheit und Mode lieben. Nykaa hat im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen dafür erhalten, dass es die Schönheitsindustrie verändert hat. Beim 17. India Business Leader Award im Jahr 2022 wurde Nykaa als das Disruptor des Jahres und Kantar's Brandz List führt Nykaa als eine der wertvollsten Marken in Indien. www.nykaa.com

Website: www.beautyandyouawards.com

Instagram: @beautyandyouawards

Marken-Film:https://www.youtube.com/watch?v=yVd2dbJVtDQ

2023 BEAUTY&YOU-JUROREN

Unser Expertengremium von ELC-Beratern für Forschung und Entwicklung

Carl Haney

Geschäftsführender Vizepräsident(in), Forschung, Produkt- und Innovationsbeauftragter, The Estée Lauder Companies

Prudvi Kaka

Wissenschaftlicher Leiter, DECIEM

Dr. Bhushan Hardas

Senior-Vizepräsident(in), Fortgeschrittene Technologien, Estée Lauder Companies

Sumit Bhasin

Senior-Vizepräsident(in), Globale Duftinnovation, Produktentwicklung F&E, The Estée Lauder Companies

Sam Cheow

Verantwortlicher für globale Trends und Make-up-Innovationen, Estée Lauder Companies

Susan Akkad

Senior-Vizepräsident(in), lokale und kulturelle Innovation, Estée Lauder Companies

Christine Hall

Vizepräsident(in), Forschung und Entwicklung, The Estée Lauder Companies

Jamie Ginott

Senior-Vizepräsident(in)- Externe Innovation Strategische Partnerschaften, The Estée Lauder Companies

