DJ MÄRKTE ASIEN/Im Spannungsfeld zwischen Zinssorgen und Stimuli-Hoffnung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag negative Vorzeichen. Gedämpft wird die Stimmung von Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte. Auf der anderen Seite hoffen Anleger aber, dass die chinesische Notenbank (PBoC) die geldpolitischen Zügel lockert. Das hilft die Kursverluste zu begrenzen.

In den USA hatten die Aktienkurse am Mittwoch nachgegeben, nachdem die kanadische Zentralbank überraschend die Zinsen angehoben hatte, um die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen. Das schreckte die Investoren auf, die zuletzt mehrheitlich auf eine Zinserhöhungspause der US-Notenbank gesetzt hatten.

Derweil berichteten staatliche chinesische Medien schon am Mittwoch, dass einige große heimische Banken auf Weisung der zuständigen Behörden am Donnerstag ihre Yuan-Einlagensätze senken würden. Damit soll die chinesische Wirtschaft unterstützt werden, die sich langsamer als erhofft von den Folgen der Pandemie erholt.

In Schanghai gibt der Composite-Index um 0,1 Prozent nach, in Hongkong liegt der Hang-Seng-Index 0,4 Prozent im Minus.

An der Börse in Tokio verliert der Nikkei-225-Index 1,0 Prozent, belastet auch vom etwas steigenden Yen. Wie revidierte Daten zeigen, ist die japanische Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen als zunächst angenommen. Mit den schwachen Vorgaben der Nasdaq werden vor allem Aktien aus dem Technologie- und Elektroniksektor verkauft. Aktien von Banken und Versicherungen halten sich dagegen besser, nachdem die Renditen der US-Anleihen am Vortag infolge der Zinsspekulationen gestiegen sind. Mitsubishi UFJ Financial Group gewinnen 0,4 Prozent und Dai-Ichi Life Holdings ebenfalls 0,4 Prozent.

Im südkoreanischen Seoul trennen sich Anleger ebenfalls von Technologiewerten. Die Aktien von Samsung Electronics fallen um 1 Prozent. LG Energy Solution verbilligen sich um 2,5 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.104,10 -0,2% +0,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.609,32 -1,0% +22,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.600,95 -0,6% +16,3% 08:00 Schanghai-Comp. 3.193,96 -0,1% +3,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.177,52 -0,4% -3,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.174,11 -0,2% -1,9% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.373,21 -0,4% -7,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0709 +0,1% 1,0699 1,0675 +0,0% EUR/JPY 149,63 -0,2% 149,93 148,73 +6,6% EUR/GBP 0,8603 +0,0% 0,8601 0,8607 -2,8% GBP/USD 1,2448 +0,1% 1,2440 1,2401 +2,9% USD/JPY 139,72 -0,3% 140,13 139,31 +6,6% USD/KRW 1.307,15 -0,1% 1.308,64 1.304,29 +3,6% USD/CNY 7,1397 +0,1% 7,1293 7,1300 +3,5% USD/CNH 7,1505 +0,0% 7,1470 7,1403 +3,2% USD/HKD 7,8369 -0,0% 7,8408 7,8397 +0,4% AUD/USD 0,6657 +0,0% 0,6654 0,6665 -2,3% NZD/USD 0,6044 +0,1% 0,6038 0,6062 -4,8% Bitcoin BTC/USD 26.383,05 +0,8% 26.179,74 26.822,12 +58,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,37 72,53 -0,2% -0,16 -9,3% Brent/ICE 76,77 76,95 -0,2% -0,18 -8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,69 1.940,56 +0,3% +6,13 +6,7% Silber (Spot) 23,57 23,48 +0,4% +0,10 -1,6% Platin (Spot) 1.022,65 1.022,50 +0,0% +0,15 -4,3% Kupfer-Future 3,74 3,76 -0,3% -0,01 -1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

June 08, 2023 00:49 ET (04:49 GMT)

