Weng Fine Art AG: Verwaltungsrat der ArtXX schlägt Generalversammlung eine Dividende von 0,30 CHF vor

Monheim am Rhein (pta/08.06.2023/08:00)

Monheim am Rhein (pta/08.06.2023/08:00) - Der Verwaltungsrat der ArtXX AG (ArtXX) wird der am 27. Juni 2023 in Zug, Schweiz stattfindenden Generalversammlung eine Dividende von 0,30 CHF (im Vorjahr: 0,35 CHF) je B-Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen. Auf den ursprünglichen Platzierungspreis der Aktie von 6 EUR in den Jahren 2019/2020 ergibt sich somit eine Dividendenrendite von etwa 5,1 %. Die auszuschüttende Dividendensumme würde 930.000 CHF betragen.

Vor dem Hintergrund einer komfortablen Eigenkapitalausstattung - die Eigenkapitalquote liegt bei rund 72 % - sieht das Management die erneut hohe Dividendenauszahlung als gerechtfertigt an. Derzeit halten die Weng Fine Art AG 63 % des Aktienkapitals, die Rüdiger K. Weng A+A GmbH 18 %, Herr Rüdiger K. Weng privat 6 % und derzeit 433 Aktionäre aus dem Streubesitz zusammen ca. 13 %.

Auf der Generalversammlung soll weiterhin beschlossen werden, die Bilanzierung und Buchhaltung der Gesellschaft von Schweizer Franken auf Euro zu ändern, was seit den zum 1. Januar 2023 gültigen Änderungen des Schweizer Obligationenrecht möglich ist.

Die Umstellung der Bilanzierungswährung hätte zur Folge, dass die stillen Reserven, die durch den Anstieg des Schweizer Franken gegenüber dem Euro in den letzten Jahren entstanden sind, aufgedeckt würden. Dadurch würde sich das Aktienkapital der ArtXX vom 31.12.2022 (3.226 TEUR) auf den 01.01.2023 (3.767 TEUR) um 541 TEUR erhöhen. Auch der EUR-Wert der Rücklagen verbessert sich um 166 TEUR, so dass sich insgesamt ein Mehrbetrag von 707 TEUR ergibt. Dieser wird kompensiert durch eine Reduzierung des Gewinnvortrags um den gleichlautenden Betrag. Die Euro-Bilanz zum 01.01.2023 der ArtXX kann auf der Webseite der WFA heruntergeladen werden.

Durch diese Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ändert sich die Stückzahl der ausgegebenen Aktien derzeit nicht - es erhöht sich allerdings deren Nominalbetrag auf ca. 1,215 EUR. Eine Glättung des Aktienkapitals und damit auch des Nominalbetrags je Aktie könnte im kommenden Jahr vorgenommen werden.

Eine Börsennotierung der ArtXX ist für das Jahr 2023 noch nicht vorgesehen. Die Weng Fine Art AG wird aber prüfen, ob sie ein weiteres Rückkaufangebot für Aktien ihrer Tochter veröffentlicht.

Derzeit wird die Plattform "Weng Art Invest" im Rahmen eines Soft-Launches ausgetestet, der reibungslos verlaufen ist. Das Kunden- und Medienecho fiel bisher sehr positiv aus. Weng Art Invest soll am 3. Juli der Öffentlichkeit vorgestellt und zugänglich gemacht werden. Auf dieser Trading-Plattform werden physische Kunsteditionen in Tokenform gehandelt. Die Geschäftsführung der ArtXX geht davon aus, mit dieser Plattform in den kommenden Jahren neue Käuferkreise erschließen zu können, die Kunst auch als Kapitalanlage erwerben möchten, gleichzeitig aber die Möglichkeit haben wollen, ihre Kunstwerke physisch in Besitz zu nehmen.

ÜBER DIE ART XX AG

Die ArtXX AG ist zu mehr als 63 % im Besitz der Weng Fine Art AG in Monheim. Weiterhin hält der Verwaltungsratsvorsitzende Rüdiger K. Weng etwa 24 % der Aktien. Der Streubesitz verteilt sich auf mehr als 430 Aktionäre. Die Gesellschaft gilt derzeit als eines der profitabelsten Kunst-E-Commerce-Unternehmen weltweit. Im Fokus der Gesellschaft steht der Online-Handel mit Werken international bedeutender zeitgenössischer Künstler wie Jeff Koons, Damien Hirst, Peter Doig, Christo, Robert Longo, Alex Katz, Erwin Wurm, Bernar Venet und Ai Weiwei. Die grafischen und skulpturalen Editionen werden über die 2015 etablierte E-Commerce Plattform "Weng Contemporary" angeboten. Weitere Informationen unter: http://www.wengcontemporary.com.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist eines der führenden und profitabelsten Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem maßgeblich an der Artnet AG beteiligt, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die 2020 ein assoziiertes Unternehmen der WFA geworden ist.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA nun auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: http:// www.wengfineart.com.

Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

