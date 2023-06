The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2023



ISIN Name

AU3CB0264141 PACCAR FIN.P 19/23

DE000DK97RF7 DEKABANK DGZ IHS.6634

DE000A184KH6 UC-HVB 16/23 MTN

DE000HSH4R29 HCOB NB FZ 14/23

DE000NRW2178 LAND NRW SCHATZ13R1252

SE0020052017 LEARNING 2 SLEEP EM.04/23

CH0505011962 BLACK SEA T. 19/23

BE0940703946 KBC EQ.FD-HIGH DIV. DIS. INVESTMENT

XS1837142790 CORP.ANDINA 18/23 MTN

XS1274557161 EUR. BK REC.DEV. 15/23 ZO

XS1629414704 LOUIS DREYF.C.F. 17/23

