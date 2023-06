The following instruments on XETRA do have their first trading 08.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.06.2023Aktien1 SE0011563295 Footway Group AB2 CA72748Q1164 PlantFuel Life Inc.Anleihen/ETF1 FR001400IIT5 Edenred SE2 DE000A351MM7 Kreditanstalt für Wiederaufbau3 XS2635647154 Alliander N.V.4 DE000A3LJPA8 JAB Holdings B.V.5 XS2634594076 Linde plc6 FI4000523493 Terveystalo OYJ7 XS2631848665 Universal Music Group N.V.8 IT0005547390 Italien, Republik9 US515110CD49 Landwirtschaftliche Rentenbank10 XS2634687912 Bank of America Corp.11 US04517PBU57 Asian Development Bank (ADB)12 US04517PBT84 Asian Development Bank (ADB)13 XS2635428274 DNB Bank ASA14 US42824CBP32 Hewlett Packard Enterprise Co.15 ES0343307031 Kutxabank S.A.16 US55608RBN98 Macquarie Bank Ltd.17 US55608RBM16 Macquarie Bank Ltd.18 US55608KBN46 Macquarie Group Ltd.19 US64952XEZ06 New York Life Global Funding20 US759351AR05 Reinsurance Group of America Inc.21 US06418GAD97 The Bank of Nova Scotia22 US460690BU38 The Interpublic Group of Companies Inc.23 US14040HDA05 Capital One Financial Corp.24 US14040HCZ64 Capital One Financial Corp.25 US34964CAH97 Fortune Brands Innovations Inc.26 CA458182EK46 Inter-American Development Bank27 US24422EWX39 John Deere Capital Corp.28 XS2634593938 Linde plc29 XS2634593854 Linde plc30 FR001400IJU1 Schneider Electric SE31 FR001400IJT3 Schneider Electric SE32 XS2593394641 Société Générale S.A.33 IE000WJCYGB4 UBS - CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF