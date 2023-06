© Foto: Arne Dedert - dpa



Große Kurskapriolen sind beim DAX heute nicht zu erwarten - er dürfte erneut an der 16.000-Punkte-Marke abprallen. In vielen Bundesländern ist heute Feiertag. Umso spannender dürfte die kommende Handelswoche werden.

Der DAX beendete den gestrigen Handelstag mit einem Minus von rund 0,2 Prozent bei 15.960 Punkten. Auch heute werden keine großen Kurssprünge beim DAX erwartet, da in sechs Bundesländern der katholische Fronleichnamstag gefeiert wird, was die Umsätze am deutschen Aktienmarkt gering halten dürfte.

Der deutsche Leitindex startet mit leichten Verlusten in den heutigen Handelstag. Aktuell notiert er bei 15.945 Punkten (Stand: 08.06.2023, 09:05 Uhr).

"Es fehlt ihnen [den Anlegern] der Mut, den DAX über den Widerstand von 16.080 Punkten zu schieben, um weiteres Potenzial nach oben freizusetzen", heißt es in einem Kommentar des Brokers CMC Markets.

Doch die kommende Handelswoche dürfte umso spannender werden, denn am 14. und 15. Juni werden die nächsten Zinsentscheide von FED und EZB verkündet. Dann könnte sich entscheiden, ob der DAX vor einer Sommerrallye oder einer langen Durststrecke bis zum Herbst steht, heißt es bei CMC Markets.

Tipp aus der Redaktion: FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Pharma-Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion