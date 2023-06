Im Vergleich zu BMW und Mercedes-Benz gab die VW-Aktie in den letzten Wochen an der Börse keine besonders gute Figur ab. Trotz eines freundlichen Marktumfelds und einem DAX-Plus von 15 Prozent seit Jahresbeginn kommt die VW-Aktie lediglich auf einen Zugewinn von rund 6 Prozent. Jetzt will der Konzern sein stotterndes China-Geschäft ankurbeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...