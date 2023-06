BASILEA kann sich über Meilensteinzahlungen seine Lizenzpartners PFIZER freuen. Und zwar in Höhe von 26,25 Mio. $. PFIZER hat sowohl in Europa als auch in der Region Asien-Pazifik und China das Antimykotikum Cresemba so gut verkauft, dass bestimmte Schwellenwerte erreicht wurden. Laut Vereinbarung zwischen den Lizenzpartnern hat BASILEA Anspruch auf Meilensteinzahlungen, wenn die kumulierten Umsätze von PFIZER mit Cresemba in Europa - mit Ausnahme der nordischen Länder - beziehungsweise in China und sechzehn Ländern im asiatisch-pazifischen Raum bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Im Rahmen der Vereinbarung hat BASILEA zudem weiterhin Anspruch auf Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 515 Mio. Franken sowie auf umsatzbezogene Lizenzgebühren im Mittzehner-Prozentbereich. Cresemba ist in 73 Ländern zugelassen und wird derzeit in 67 Ländern vermarktet. 2022 beliefen sich die weltweiten In-Market-Umsätze des Medikaments auf 373 Mio. $, was einem Wachstum von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Weiter so! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken