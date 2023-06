DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf PBoC-Zinssenkung stützt China-Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Donnerstag kein einheitliches Bild gezeigt. Gedämpft wurde die Stimmung vielerorts von Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte. Auf der anderen Seite hofften Anleger aber, dass die chinesische Notenbank (PBoC) die geldpolitischen Zügel lockern werde. Das hievte die chinesischen Börsen ins Plus und begrenzte an anderen Handelsplätzen die Kursverluste.

In den USA hatten die Aktienkurse am Mittwoch nachgegeben, nachdem die kanadische Zentralbank überraschend die Zinsen angehoben hatte, um die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen. Das schreckte die Investoren auf, die zuletzt mehrheitlich auf eine Zinserhöhungspause der US-Notenbank gesetzt hatten.

Derweil haben die sechs größten staatlichen chinesischen Banken auf Weisung der Regierung in Peking am Donnerstag ihre Einlagensätze gesenkt, wie die Financial Times unter Berufung auf Angaben auf den Internetseiten der Geldhäuser berichtet. Damit soll die chinesische Wirtschaft unterstützt werden, die sich langsamer als erhofft von den Folgen der Pandemie erholt.

In Schanghai stieg der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten um 0,5 Prozent, in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel gut behauptet. Unter den Einzelwerten in Schanghai gaben Sanan Optoelectronics (-6%) die Gewinne wieder ab, die sie am Vortag in Reaktion auf die Nachricht von der Gründung eines Joint Ventures mit STMicroelectronics verzeichnet hatten. Wie die Citigroup nun anmerkte, wird es einige Zeit dauern, bis sich das Joint Venture für Sanan auszahlt.

Nikkei schwächer - Hoffnung auf Leqembi-Zulassung beflügelt Eisai

An der Börse in Tokio verlor der Nikkei-225-Index 0,9 Prozent. Dass die japanische Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen ist als zunächst angenommen, stützte nicht. Mit den schwachen Vorgaben der Nasdaq wurden vor allem Aktien aus dem Technologie- und Elektroniksektor verkauft. Aktien von Banken und Versicherungen hielten sich dagegen besser, nachdem die Renditen der US-Anleihen am Vortag infolge der Zinsspekulationen gestiegen waren. Mitsubishi UFJ Financial Group gewannen 0,2 Prozent und Dai-Ichi Life Holdings 0,3 Prozent.

Die Aktien des Pharmaherstellers Eisai verteuerten sich um 7,4 Prozent. Aus einem Dokument der US-Gesundheitsbehörde FDA ging hervor, dass diese die uneingeschränkte Zulassung des Alzheimer-Medikaments Leqembi erwägt.

Im südkoreanischen Seoul trennten sich Anleger ebenfalls von Technologiewerten. Die schwergewichteten Aktien von Samsung Electronics fielen um 0,2 Prozent. LG Energy Solution verbilligten sich um 2,3 Prozent. Der Leitindex Kospi sank um 0,2 Prozent.

Die Börse in Mumbai zeigte sich knapp behauptet. Die indische Zentralbank hat den Leitzins unverändert belassen, nachdem sich die Inflation abgeschwächt hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.099,70 -0,3% +0,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.641,27 -0,9% +22,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.610,85 -0,2% +16,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.212,78 +0,5% +4,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.291,81 +0,2% -2,7% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.173,71 -0,2% -2,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.373,35 -0,4% -7,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0708 +0,1% 1,0699 1,0675 +0,0% EUR/JPY 149,82 -0,1% 149,93 148,73 +6,8% EUR/GBP 0,8602 +0,0% 0,8601 0,8607 -2,8% GBP/USD 1,2448 +0,1% 1,2440 1,2401 +2,9% USD/JPY 139,92 -0,2% 140,13 139,31 +6,7% USD/KRW 1.304,15 -0,3% 1.308,64 1.304,29 +3,3% USD/CNY 7,1329 +0,0% 7,1293 7,1300 +3,4% USD/CNH 7,1441 -0,0% 7,1470 7,1403 +3,1% USD/HKD 7,8374 -0,0% 7,8408 7,8397 +0,4% AUD/USD 0,6669 +0,2% 0,6654 0,6665 -2,1% NZD/USD 0,6054 +0,3% 0,6038 0,6062 -4,7% Bitcoin BTC/USD 26.434,97 +1,0% 26.179,74 26.822,12 +59,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,63 72,53 +0,1% +0,10 -9,0% Brent/ICE 77,04 76,95 +0,1% +0,09 -8,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,15 26,33 -0,7% -0,18 -67,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,73 1.940,56 +0,3% +5,16 +6,7% Silber (Spot) 23,68 23,48 +0,9% +0,20 -1,2% Platin (Spot) 1.030,48 1.022,50 +0,8% +7,98 -3,5% Kupfer-Future 3,76 3,76 0% 0 -1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

