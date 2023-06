Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada habe am Mittwoch die Zinsen auf 4,75% und damit auf den höchsten Stand seit 22 Jahren angehoben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Grund dafür seien zunehmende Bedenken, dass die Inflation angesichts des anhaltend starken Wirtschaftswachstums deutlich über dem Zielwert von 2% verharren könnte. ...

