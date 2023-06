Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada (BoC) hat ihr Ziel für den Tagesgeldsatz auf 4,75% angehoben, was im Einklang mit ihrer Politik der quantitativen Straffung steht, so die Experten von XTB.Diese Entscheidung erfolge vor dem Hintergrund weltweiter wirtschaftlicher Veränderungen, wobei die wichtigsten Zentralbanken weitere Zinserhöhungen zur Wahrung der Preisstabilität in Aussicht stellen würden. Die kanadische Wirtschaft habe sich im ersten Quartal 2023 mit einem BIP-Wachstum von 3,1% stärker als erwartet entwickelt. Trotz niedrigerer Energiekosten sei die Warenpreisinflation gestiegen, und die VPI-Inflation sei im April auf 4,4% gestiegen. Die BoC gehe davon aus, dass die VPI-Inflation im Sommer auf etwa 3% zurückgehen werde, aber es bestünden weiterhin Bedenken, dass sie über dem Zielwert von 2% bleibe. ...

