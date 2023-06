Die Stallergenes Greer Foundation hat das Ziel, eine gesündere Zukunft für alle zu schaffen. Die Stiftung, die unter der Schirmherrschaft der Fondation de France steht, widmet sich philanthropisch drei Schwerpunktbereichen:

Förderung der wissenschaftlichen Forschung zur Unterstützung von Innovation und Präzisionsmedizin.

Unterstützung akademischer Initiativen, um künftige Generationen von Fachleuten im Bereich Allergie weiterzuentwickeln.

Engagement für den Klima- und Umweltschutz, um die Vorbeugung und Behandlung von Allergien voranzutreiben.

Bewerbungen für die Stallergenes Greer Foundation Science Awards for Allergy 2023 können eingereicht werden. Die Auszeichnungen in Höhe von 150.000 werden für herausragende Arbeiten verliehen, die sowohl von einem jungen Wissenschaftler als auch von einem Wissenschaftler in der Mitte seiner Laufbahn geleitet werden, um die Präzisionsmedizin im Bereich der Allergien voranzubringen, oder für herausragende Arbeiten im Umweltbereich, um die Prävention und Behandlung von Allergien voranzubringen.

Die Science Awards der Stallergenes Greer Foundation für Allergie werden in zwei Bereichen vergeben:

Innovation Awards: Es werden zwei Preise verliehen, um entweder einen jungen Wissenschaftler (unter 40 Jahren) zu fördern und sein Profil zu schärfen oder um die herausragende Arbeit eines Wissenschaftlers in der Mitte seiner Laufbahn (mit einer 10-20-jährigen Erfolgsbilanz) zu würdigen, der Innovationen im Bereich Atemwegs- und Nahrungsmittelallergien vorantreibt.

Environmental Health Award: Mit diesem Preis wird die Arbeit eines Forschers gewürdigt, der Pionierarbeit bei der Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher und bebauter Ökosysteme leistet und die Prävention und Behandlung von Allergien vorantreibt.

Zeitrahmen: Die Einreichungsfrist läuft vom 1. Juli 2023 bis zum 29. November 2023 um 23:59 Uhr MEZ. Die Einreichungen werden vom Kuratorium der Stallergenes Greer Foundation geprüft. Die Entscheidungsschreiben werden Ende Februar 2024 verschickt.

Teilnahmeberechtigung: Die Auszeichnungen stehen Ärzten, Doktoranden und promovierten Pharmazeuten offen, die aktiv in der Allergieforschung tätig sind und einem Forschungsteam in einem gemeinnützigen Forschungslabor angehören. Es gibt keine geografischen Einschränkungen.

Regeln und Vorschriften: Detaillierte Richtlinien zu den Stallergenes Greer Foundation's Science Awards for Allergy finden Sie auf der Website der Stiftung: https://stallergenesgreer-foundation.org

Über die Stallergenes Greer Foundation

Die Stallergenes Greer Foundation, die unter der Schirmherrschaft der Fondation de France steht, ist eine gemeinnützige Stiftung, deren Ziel es ist, eine gesündere Zukunft für alle zu schaffen. Die Stallergenes Greer Foundation verfolgt einen umfassenden Ansatz, der "die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene fördert, um eine optimale Gesundheit für Menschen, Tiere und unsere Umwelt zu erreichen", wie es in der One Health Initiative heißt.

Über die Fondation de France

Die im Jahr 1969 gegründete Fondation de France ist eine private Organisation von anerkanntem öffentlichem Interesse, deren Aufgabe es ist, alle Formen der Großzügigkeit zu unterstützen und sie in wirksame Aktionen von allgemeinem Interesse umzusetzen. Mit fast 1.000 angeschlossenen Stiftungen unterstützt die Fondation de France jedes Jahr mehr als 10.000 vielversprechende und innovative Initiativen in Frankreich und im Ausland. Unabhängig und privat, arbeitet sie dank der Großzügigkeit von Spendern.

