Der Hype um KI scheint seinen Höhepunkt zu erreichen und die Bewertungen werden immer absurder. Doch still und heimlich bahnt sich ein neuer Megatrend für die kommenden Jahre an. Mit diesen drei Aktien können Anleger profitieren. KI ist aktuell in aller Munde, doch es gibt auch noch andere Felder, deren bahnbrechende Entwicklungen einen neuen Megatrend versprechen. Einer davon ist laut dem Anlegermagazin Barrons der Bereich Raumfahrt, welcher in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...