Gestern sorgte die kanadische Notenbank mit einer völlig überraschenden Anhebung der Zinsen für Turbulenzen an den Märkten: das vor dem Hintergrund, dass in Kanada die Schulden in Relation zum BIP des Landes höher sind als damals in Japan auf dem Hochpunkt seiner Immobilienblase - eine Rezession ist damit wohl nicht nur in Kanada vorprogrammiert, ein ...

