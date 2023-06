Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Beilegung des Streits um die US-Schuldenobergrenze sorgte für Erleichterung am Markt, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei am Freitag bis auf 136,36 Prozentpunkte geklettert. Zu Wochenbeginn hätten enttäuschende US-Konjunkturdaten sowie Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde zu möglichen Zinserhöhungen die Stimmung jedoch wieder etwas eingetrübt. Am Mittwoch notiere der Euro-Bund-Future bei 134,88 Punkten, nachdem er am Dienstag sein vorläufiges Wochentief von 134,53 Prozentpunkten erreicht habe. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe notiere bei 2,3815% und damit über dem Niveau der Vorwoche, als sie noch bei 2,257% gestanden habe. Auch für die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gehe es leicht nach oben. Vor Wochenfrist habe diese bei 2,437% notiert, aktuell gebe es 2,527%. (08.06.2023/alc/a/a) ...

