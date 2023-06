Probleme beim News-Trading von Sven Weisenhaus Nachdem wir am 20. April um Feedback zum kostenlosen Newsletter "Börse-Intern" und den Börsenbriefen von Stockstreet gebeten hatten, erreichte mich eine interessante Mail. Darin schrieb ein Leser, dass es an den Märkten eine Menge an Zusammenhängen gäbe, die man für rentable kurzfristige Trades nutzen könne. Als Beispiel nannte er die Veröffentlichung der Geschäftszahlen und des Ausblicks von JP Morgan am Freitag, dem 14.04.2023, woraufhin auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...