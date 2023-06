Fielmann gibt zwei bedeutende Übernahmen in den USA bekannt: SVS Vision und Eyevious Style, Inc. Letztere ist das Unternehmen hinter der E-Commerce-Plattform Befitting, einem Online-Augenoptik-Händler. Im Rahmen der "Vision 2025" will Fielmann sein Geschäftsmodell über den dominierenden Heimatmarkt Deutschland (derzeit ~70% des Umsatzes) hinaus weiter internationalisieren und digitalisieren. Diese geografische Expansion wird Fielmann ein starkes Standbein im größten augenoptischen Markt der Welt verschaffen, das Unternehmen aber auch einer anderen Wettbewerbslandschaft aussetzen. Die Analysten von AlsterResearch begrüßen den Schritt, da sie glauben, dass Fielmann seine herausragende operative und Marktkompetenz auch auf den US-Markt übertragen kann. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem nach oben angepassten Kursziel von EUR 60,00 (zuvor: EUR 55,00) unter Berücksichtigung der neu erworbenen Unternehmen per 23. August. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





Das ultimative Rendite-Paket für unruhige Zeiten Big Pharma Boom! Stabile Erträge, günstige Bewertung. Chart-Profi Stefan Klotter hat für Sie exklusiv fünf Blue Chips aus der Pharma-Branche gefunden. Jetzt kostenlos herunterladen! Hier klicken