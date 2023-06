DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: schließt Kooperationsvertrag mit Volkswagen zur Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Batteriezellherstellung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/08.06.2023/10:40) - Die Koenig & Bauer AG hat heute mit der Volkswagen Tochter PowerCo SE einen Kooperationsvertrag zur Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Batteriezellfertigung geschlossen. Koenig & Bauer wird eine Anlage entwickeln, die der industriellen Pulverbeschichtung ("lösungsmittelfreie Trockenbeschichtung") von Elektroden dient. Bei der Trockenbeschichtung, die ein Teilprozess der mehrstufigen Batteriezellherstellung ist, entfällt das aufwendige und energieintensive Trocknen von feucht beschichteten Elektroden. Koenig & Bauer plant, den Entwicklungsaufwand zum überwiegenden Teil mit den vorhandenen eigenen Engineering-Ressourcen abzudecken. Die Entwicklungsphase ist nach dem derzeitigen Planungsstand auf den Zeitraum bis Ende 2024 angelegt. Ob die hohen Entwicklungsziele erreicht werden, lässt sich erst nach Abschluss der Entwicklungsphase beurteilen. Wenn die Entwicklungsziele erreicht werden, besitzt Volkswagen für einen Zeitraum von 7 Jahren das exklusive Recht, die Koenig & Bauer Anlagen selbst zu nutzen oder vertreiben zu dürfen. Dazu soll ein gesonderter Liefer- und Vertriebsvertrag abgeschlossen werden.

