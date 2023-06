Köln (ots) -Wachwechsel bei "Feuer & Flamme": Im Juni 2023 werden erstmals Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Duisburg bei ihrem Arbeitsalltag mit der Kamera begleitet, dazu gehören neben Brandeinsätzen zu Land und Rettungseinsätzen in der Luft diesmal auch Einsätze der Hafenwache. Zunächst verabschiedet sich aber die Feuerwehr Bochum im Herbst 2023 noch mit sechs brandneuen Folgen von der "Feuer & Flamme"-Community. Nach zwei Staffeln in Gelsenkirchen und fünf Staffeln bei der Bochumer Feuerwehr steht mit Duisburg nun die dritte Stadt im Ruhrgebiet im Fokus der erfolgreichen WDR-Dokutainmentreihe.Simon Heußen, Leiter der Berufsfeuerwehr Bochum, blickt auf die gemeinsamen Jahre mit dem Produktionsteam von "Feuer & Flamme" zurück: "Nach fünf Staffeln bei der Feuerwehr Bochum, bei denen wir die Zuschauerinnen und Zuschauern mit zu unseren unterschiedlichen Einsätzen genommen haben, freue ich mich, dass bei der Feuerwehr Duisburg noch einmal neue Aspekte und Aufgaben aus dem Feuerwehralltag gezeigt werden können. Ein ganz großes Danke an den WDR und die Produktionsfirma SEO Entertainment für die super Zusammenarbeit und die Fortsetzung dieses tollen Formates, das den Feuerwehralltag so authentisch wiedergibt. Den Kolleginnen und Kollegen in Duisburg wünsche ich viel Erfolg und auch Spaß bei den anstehenden Dreharbeiten!"Oliver Tittmann, Leiter der Feuerwehr Duisburg, freut sich, mit seinem Team Teil der "Feuer & Flamme"-Familie zu werden: "Die Vielschichtigkeit des Einsatzspektrums der Feuerwehr Duisburg wird sicherlich eine Bereicherung für die neue Staffel sein. Vom Mittelstand bis zur Schwer- und Chemischen Industrie, vernetzt über Verkehrswege und Logistikzentren zu Land, zu Wasser und auf Schiene, machen den Feuerwehralltag immer wieder spannend. Einsätze in unterschiedlichsten Stadtteilen, von dicht besiedelten Zentren mit kultureller Vielfalt bis zu ländlich geprägten Stadtteilen führen immer wieder zu neuen Herausforderungen. Zudem stellt sich die Feuerwehr Duisburg mit dem Rettungshubschrauber Christoph 9 jeden Tag den Herausforderungen in der Luftrettung. Mit dem engagierten Team der Feuerwehr Duisburg, und hier insbesondere den Kolleginnen und der Kollegen der Feuerwache Hamborn sowie der Hafenwache, können wir den Zuschauern mit dem spannenden Format vom 'Feuer & Flamme' den Duisburger Feuerwehr- und Rettungsdienstalltag näherbringen."Karin Kuhn, WDR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung, Familie und Kinder: "Mein großer Dank gilt allen Feuerwehrleuten und Wachen, die diese Sendung möglich machen und uns hautnah an ihrem beruflichen Alltag teilhaben lassen. Mit ihrer zupackenden Art, mit viel Herzblut für ihren Beruf, mit Humor und enormem Teamgeist beweisen sie einem Millionenpublikum, wie wichtig Rettungskräfte für unsere Gesellschaft sind. In der ARD Mediathek und bei YouTube wurden allein für die sechste Staffel über 7,5 Millionen Zugriffe erzielt."Hautnahe Einblicke in die Welt der "Heldinnen und Helden des Alltags" sind auch in Duisburg garantiert. An insgesamt bis zu 70 Tagen werden die Feuerwehrleute mit Kameras begleitet, wenn sie zu medizinischen Notfällen, Bränden oder Unglücken ausrücken. Um einen möglichst unmittelbaren Eindruck vom aufreibenden Berufsalltag der Feuerwehrleute zu vermitteln, werden bei den Einsätzen wieder mehrere Spezialkameras gleichzeitig eingesetzt - darunter auch besonders robuste und hitzebeständige Helmkameras, die extra für die Reihe entwickelt wurden und die Zuschauer:innen die Einsätze hautnah miterleben lassen.Zur Feuerwache 3 und der Hafenwache in Duisburg zählen insgesamt ca. 100 Feuerwehrmänner und -frauen. Auch diese Einsatzkräfte werden in "Feuer & Flamme" unmittelbar und ohne Off-Kommentar zu Wort kommen - so wie es die Zuschauer:innen der Reihe gewohnt sind.Im Herbst 2023 sind die letzten sechs Folgen "Feuer & Flamme" aus Bochum im WDR Fernsehen und der ARD Mediathek zu sehen. Im Frühjahr 2024 werden dann die ersten Folgen aus Duisburg ausgestrahlt."Feuer & Flamme" ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin im WDR ist Silke Schnee.Fotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5528681