DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

PERU 05/25 US715638AS19 09.06.2023 HZE/EOT

PERU 15/27 RPEA US715638BU55 09.06.2023 HZE/EOT

PERU 19/30 US715638DA73 09.06.2023 HZE/EOT

PERU 20/26 RPEB US715638DE95 09.06.2023 HZE/EOT

PERU 20/31 US715638DF60 09.06.2023 HZE/EOT

